Гильза это пустая сигарета, которую вы заполняете табаком по вашему выбору. Вы сами решаете, какой крепости она будет, вы сами выбирает вкус и аромат, а она по-прежнему выглядит такой же опрятной и аккуратной, как фабрично изготовленная сигарета.

Какой табак подходит для набивки гильз

Опытные пользователи могут использовать любой, но если Вы только начинаете, мы рекомендуем использовать очень тонко нарезанный сухой табак с классификацией MYO, от английского « make your own», он отличается шириной нарезки (ширина волокна варьируется от 0,5 до 0,8 мм) и влажностью (13-16%). Если влажность будет Выше, машинка может запрессовать табак в гильзу, и она будет плохо тянуться. Вы можете выбрать и табак для ручной скрутки (RYO), в таком случае мы рекомендуем оставить кисет открытым на несколько часов и дать смеси подсохнуть, это сделает сигарету немного резче, но существенно упростит Вам задачу.

Хотя набивка гильзы довольно проста, потребуется немного практики и терпения, пока вы не начнёте получать отличные результаты. Мы рекомендуем попрактиковаться, экспериментируя с различным количеством табака. Если табака слишком много, сигарета будет слишком тугой, и не будет тянуться. Если вы положите недостаточное количество, смесь может просто выпасть из гильзы или же будет гореть слишком горячо и резко. Незадолго до того, как вы решите наполнить гильзу, аккуратно разомните табак, после этого сигарета будет тянуться гораздо лучше.

Гильзы какой марки лучше.

Как и всегда в жизни, вы получаете то, за что платите. Как правило, чем больше вы платите, тем лучше качество. Более дешёвые гильзы, будут иметь химические добавки, их изготавливают из бумаги более низкого качества и их легче повредить. Ваш выбор гильз, так же как и папиросной бумаги, окажет большое влияние на конечный результат. Не только на вкус и аромат сигареты, а так же и на Ваше здоровье.

При выборе, вы должны учитывать ещё один немаловажный фактор, гильзы с удлинённым фильтром 20 и 25 мм предназначены для набивки в специально приспособленных для этого набивочных машинках, как правило, это указывается на машинках при маркировке: «Universal», «Flax size» или «Long». Для начала, мы советуем подобрать для себя стандартные гильзы, с фильтром 15 мм и стандартную машинку на набивки.