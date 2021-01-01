Гильзы для сигарет
Гильзы для сигарет Smoking Classic (200 шт)
Гильзы для сигарет Smoking Extra Long Filter (200 шт)
Гильзы сигаретные DarkHorse Slim Long Methol 100
Гильзы для сигарет DARK HORSE Green Point c ментоловой капсулой
Гильзы папиросные Беломорканал 82 мм (100 шт.)
Гильзы Папиросные Dragster (100 шт.)
Гильзы для сигарет Korona Mega Pack standart (1000 шт)
Гильзы для сигарет KORONA Standart (550 шт.)
Комплект KORONA SLIM: 2 Х Гильзы 500 шт.+ машинка для набивки гильз
Гильзы для сигарет SMK Tubes (275 шт)
Гильзы для сигарет CARTEL Long White 25 мм (200 шт.)
Гильзы FRESH BOMB с капсулой «ягоды с мятой»
фантастическая комбинация нежных ароматов лесных ягод с оттенком мяты
Гильза это пустая сигарета, которую вы заполняете табаком по вашему выбору. Вы сами решаете, какой крепости она будет, вы сами выбирает вкус и аромат, а она по-прежнему выглядит такой же опрятной и аккуратной, как фабрично изготовленная сигарета.
Какой табак подходит для набивки гильз
Опытные пользователи могут использовать любой, но если Вы только начинаете, мы рекомендуем использовать очень тонко нарезанный сухой табак с классификацией MYO, от английского « make your own», он отличается шириной нарезки (ширина волокна варьируется от 0,5 до 0,8 мм) и влажностью (13-16%). Если влажность будет Выше, машинка может запрессовать табак в гильзу, и она будет плохо тянуться. Вы можете выбрать и табак для ручной скрутки (RYO), в таком случае мы рекомендуем оставить кисет открытым на несколько часов и дать смеси подсохнуть, это сделает сигарету немного резче, но существенно упростит Вам задачу.
Хотя набивка гильзы довольно проста, потребуется немного практики и терпения, пока вы не начнёте получать отличные результаты. Мы рекомендуем попрактиковаться, экспериментируя с различным количеством табака. Если табака слишком много, сигарета будет слишком тугой, и не будет тянуться. Если вы положите недостаточное количество, смесь может просто выпасть из гильзы или же будет гореть слишком горячо и резко. Незадолго до того, как вы решите наполнить гильзу, аккуратно разомните табак, после этого сигарета будет тянуться гораздо лучше.
Гильзы какой марки лучше.
Как и всегда в жизни, вы получаете то, за что платите. Как правило, чем больше вы платите, тем лучше качество. Более дешёвые гильзы, будут иметь химические добавки, их изготавливают из бумаги более низкого качества и их легче повредить. Ваш выбор гильз, так же как и папиросной бумаги, окажет большое влияние на конечный результат. Не только на вкус и аромат сигареты, а так же и на Ваше здоровье.
При выборе, вы должны учитывать ещё один немаловажный фактор, гильзы с удлинённым фильтром 20 и 25 мм предназначены для набивки в специально приспособленных для этого набивочных машинках, как правило, это указывается на машинках при маркировке: «Universal», «Flax size» или «Long». Для начала, мы советуем подобрать для себя стандартные гильзы, с фильтром 15 мм и стандартную машинку на набивки.