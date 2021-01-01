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Гильзы для сигарет

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Гильзы для сигарет
Гильзы для сигарет
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Всего найдено: 72
Гильзы для сигарет MASCOTTE Gold (200 шт)
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Гильзы для сигарет MASCOTTE Gold (200 шт)
Артикул: 3516
0 отзывов
235
руб.
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Гильзы для сигарет Mascotte menthol (100 шт)
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Гильзы для сигарет Mascotte menthol (100 шт)
Артикул: 3517
0 отзывов
150
руб.
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Гильзы для сигарет IMPERATOR BLACK (200 штук)
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Гильзы для сигарет IMPERATOR BLACK (200 штук)
Артикул: 3587
0 отзывов
195
руб.
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Гильзы для сигарет CARTEL (500 штук)
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Гильзы для сигарет CARTEL (500 штук)
Артикул: 3588
0 отзывов
280
руб.
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Гильзы для сигарет CARTEL Carbon 20 мм (100 шт)
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Гильзы для сигарет CARTEL Carbon 20 мм (100 шт)
Артикул: 3640
0 отзывов
95
руб.
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Гильзы для сигарет CARTEL Strawberry 15 мм (200 шт)
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Гильзы для сигарет CARTEL Strawberry 15 мм (200 шт)
Артикул: 3642
0 отзывов
130
руб.
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Гильзы для сигарет Gizeh Carbon Filter 100 шт.
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Гильзы для сигарет Gizeh Carbon Filter 100 шт.
Артикул: 3644
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115
руб.
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Гильзы для сигарет Gizeh Fresh Cliq (100 шт)
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Гильзы для сигарет Gizeh Fresh Cliq (100 шт)
Артикул: 3645
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250
руб.
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Гильзы для сигарет Gizeh Silver Tip Extra (250 штук)
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Гильзы для сигарет Gizeh Silver Tip Extra (250 штук)
Артикул: 3672
0 отзывов
225
руб.
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Гильзы для сигарет Gizeh Silver Tip (Original) (100 шт)
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Гильзы для сигарет Gizeh Silver Tip (Original) (100 шт)
Артикул: 3673
0 отзывов
95
руб.
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Гильзы для сигарет Gizeh Silver Tip (200 шт)
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Гильзы для сигарет Gizeh Silver Tip (200 шт)
Артикул: 3674
0 отзывов
195
руб.
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Гильзы для сигарет Gizeh Silver Tip (250 шт)
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Гильзы для сигарет Gizeh Silver Tip (250 шт)
Артикул: 3675
0 отзывов
210
руб.
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Гильзы для сигарет Gizeh Golden Tip (250 шт)
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Гильзы для сигарет Gizeh Golden Tip (250 шт)
Артикул: 3676
0 отзывов
225
руб.
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Гильзы для сигарет Gizeh Golden Tip (100 шт)
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Гильзы для сигарет Gizeh Golden Tip (100 шт)
Артикул: 3677
0 отзывов
105
руб.
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Гильзы для сигарет Gizeh Carbon Filter (200 шт)
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Гильзы для сигарет Gizeh Carbon Filter (200 шт)
Артикул: 3678
0 отзывов
240
руб.
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Гильзы для сигарет Gizeh Silver Tip Air-Plus (200 шт)
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Гильзы для сигарет Gizeh Silver Tip Air-Plus (200 шт)
Артикул: 3679_A
0 отзывов
185
руб.
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Гильзы для сигарет OCB Eco-tubes (250 шт)
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Гильзы для сигарет OCB Eco-tubes (250 шт)
Артикул: 3681_A
0 отзывов
180
руб.
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Гильзы для сигарет KORONA SLIM (500 шт)
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Гильзы для сигарет KORONA SLIM (500 шт)
Артикул: 3722_A
0 отзывов
325
руб.
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Гильзы для сигарет Smoking Classic (200 шт)
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Гильзы для сигарет Smoking Classic (200 шт)
Артикул: 4032
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Гильзы для сигарет Smoking Classic (200 шт)

165
руб.
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Гильзы для сигарет Smoking Extra Long Filter (200 шт)
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Гильзы для сигарет Smoking Extra Long Filter (200 шт)
Артикул: 4033
0 отзывов

Гильзы для сигарет Smoking Extra Long Filter (200 шт)

205
руб.
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Гильзы сигаретные DARK HORSE Extra Long Carbon Filter (200 шт)
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Гильзы сигаретные DARK HORSE Extra Long Carbon Filter (200 шт)
Артикул: 4034
0 отзывов
Гильзы сигаретные DARK HORSE Extra Long Carbon Filter (200 шт)
165
руб.
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Гильзы для сигарет DARK HORSE (200 шт)
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Гильзы для сигарет DARK HORSE (200 шт)
Артикул: 4035
0 отзывов
Гильзы для сигарет DARK HORSE (200 шт)
115
руб.
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Гильзы для сигарет DARK HORSE Slim Long Methol (100 шт)
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Гильзы для сигарет DARK HORSE Slim Long Methol (100 шт)
Артикул: 4036_A
0 отзывов

Гильзы сигаретные DarkHorse Slim Long Methol 100

45
руб.
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Гильзы для сигарет DARK HORSE Green Point (100 шт.)
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Гильзы для сигарет DARK HORSE Green Point (100 шт.)
Артикул: 4037_A
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Гильзы для сигарет DARK HORSE Green Point c ментоловой капсулой

130
руб.
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Гильзы папиросные Беломорканал 82 мм (100 шт.)
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Гильзы папиросные Беломорканал 82 мм (100 шт.)
Артикул: 4039_A
0 отзывов

Гильзы папиросные Беломорканал 82 мм (100 шт.)

88
руб.
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Гильзы Папиросные Dragster (100 шт.)
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Гильзы Папиросные Dragster (100 шт.)
Артикул: 4040_A
0 отзывов

Гильзы Папиросные Dragster (100 шт.)

250
руб.
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Гильзы для сигарет Korona Mega Pack standart (1000 шт)
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Гильзы для сигарет Korona Mega Pack standart (1000 шт)
Артикул: 4041_A
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Гильзы для сигарет Korona Mega Pack standart (1000 шт)

570
руб.
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Гильзы для сигарет KORONA Standart (550 шт.)
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Гильзы для сигарет KORONA Standart (550 шт.)
Артикул: 4042_A
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Гильзы для сигарет KORONA Standart (550 шт.)

310
руб.
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Комплект KORONA SLIM: Гильзы 500 шт (2 пачки) + машинка для набивки гильз
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Комплект KORONA SLIM: Гильзы 500 шт (2 пачки) + машинка для набивки гильз
Артикул: 4044_A
0 отзывов

Комплект KORONA SLIM: 2 Х Гильзы 500 шт.+ машинка для набивки гильз

870
руб.
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Гильзы для сигарет SMK Tubes (275 шт)
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Гильзы для сигарет SMK Tubes (275 шт)
Артикул: 4045_A
0 отзывов

Гильзы для сигарет SMK Tubes (275 шт)

165
руб.
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Гильзы для сигарет CARTEL X Long White Filter 25 мм (200 шт.)
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Гильзы для сигарет CARTEL X Long White Filter 25 мм (200 шт.)
Артикул: 4047_A
0 отзывов

Гильзы для сигарет CARTEL Long White 25 мм (200 шт.)

170
руб.
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Гильзы для сигарет INVICTUS BLACK TUBES GOLD RING 24 mm ( 200 шт)
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Гильзы для сигарет INVICTUS BLACK TUBES GOLD RING 24 mm ( 200 шт)
Артикул: 4189
0 отзывов
190
руб.
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Гильзы для сигарет Fresh Bomb Arctic Tubes With Menthol Crystals Capsule (100 шт)
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Гильзы для сигарет Fresh Bomb Arctic Tubes With Menthol Crystals Capsule (100 шт)
Артикул: 4190
0 отзывов
Гильзы для сигарет Fresh Bomb с капсулой с ароматом "освежающий ментол"
330
руб.
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Гильзы для сигарет Fresh Bomb Tubes Purple With Capsule (100 шт)
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Гильзы для сигарет Fresh Bomb Tubes Purple With Capsule (100 шт)
Артикул: 4191
0 отзывов

Гильзы FRESH BOMB с капсулой «ягоды с мятой»
фантастическая комбинация нежных ароматов лесных ягод с оттенком мяты

315
руб.
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Гильзы для сигарет Fresh Bomb Tubes With Methol Capsule (100 шт)
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Гильзы для сигарет Fresh Bomb Tubes With Methol Capsule (100 шт)
Артикул: 4192
0 отзывов
250
руб.
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Гильзы для сигарет Fresh Bomb Tubes With Orangina Capsule (100 шт)
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Гильзы для сигарет Fresh Bomb Tubes With Orangina Capsule (100 шт)
Артикул: 4193
0 отзывов
305
руб.
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Гильзы для сигарет Fresh Bomb Tubes With Spearmint Capsule (100 шт)
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Гильзы для сигарет Fresh Bomb Tubes With Spearmint Capsule (100 шт)
Артикул: 4194
0 отзывов
250
руб.
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Гильзы для сигарет Super Discount 15 мм (1000 шт)
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Гильзы для сигарет Super Discount 15 мм (1000 шт)
Артикул: 4268_A
0 отзывов
635
руб.
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Гильзы для сигарет XTREME XTRA 24 мм (500 шт)
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Гильзы для сигарет XTREME XTRA 24 мм (500 шт)
Артикул: 4269_A
0 отзывов
375
руб.
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Гильзы для сигарет Firebox De Luxe (300 шт)
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Гильзы для сигарет Firebox De Luxe (300 шт)
Артикул: 4270
0 отзывов
170
руб.
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Гильзы для сигарет Monsters Tubes 15 мм (600 шт)
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Гильзы для сигарет Monsters Tubes 15 мм (600 шт)
Артикул: 4271
0 отзывов
395
руб.
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Гильзы для сигарет IMPERATOR Brown Gold Long 100 шт.
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Гильзы для сигарет IMPERATOR Brown Gold Long 100 шт.
Артикул: 4392
0 отзывов
135
руб.
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Гильзы для сигарет KRYPTON TUBES 15 мм (1100 шт)
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Гильзы для сигарет KRYPTON TUBES 15 мм (1100 шт)
Артикул: 4393
0 отзывов
680
руб.
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Гильзы для сигарет Firebox Lemonmint (250 шт)
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Гильзы для сигарет Firebox Lemonmint (250 шт)
Артикул: 4460_A
0 отзывов
Гильзы для сигарет стандартного размера с ароматом лимона и мяты
 
180
руб.
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Гильзы для сигарет INVICTUS WHITE GOLD RING 24mm (200 шт)
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Гильзы для сигарет INVICTUS WHITE GOLD RING 24mm (200 шт)
Артикул: 4617_A
0 отзывов
180
руб.
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Гильзы для сигарет IMPERATOR Black Carbon Gold Long 100 шт.
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Гильзы для сигарет IMPERATOR Black Carbon Gold Long 100 шт.
Артикул: 4626_A
0 отзывов
135
руб.
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Гильзы для сигарет Fresh Bomb RED GOURMET TUBES (STRAWBERRY) CAPSUL (100 шт)
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Гильзы для сигарет Fresh Bomb RED GOURMET TUBES (STRAWBERRY) CAPSUL (100 шт)
Артикул: 4627_A
0 отзывов
Гильзы для сигарет Fresh Bomb с капсулой с ароматом "освежающая клубника"
305
руб.
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Гильзы для сигарет KRYPTON TUBES 15 мм (550 шт)
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Гильзы для сигарет KRYPTON TUBES 15 мм (550 шт)
Артикул: 4628_A
0 отзывов
310
руб.
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Гильза это пустая сигарета, которую вы заполняете табаком по вашему выбору. Вы сами решаете, какой крепости она будет, вы сами выбирает вкус и аромат, а она по-прежнему выглядит такой же опрятной и аккуратной, как фабрично изготовленная сигарета.

Какой табак подходит для набивки гильз

Опытные пользователи могут использовать любой, но если Вы только начинаете, мы рекомендуем использовать очень тонко нарезанный сухой табак с классификацией MYO, от английского « make your own», он отличается шириной нарезки (ширина волокна варьируется от 0,5 до 0,8 мм) и влажностью (13-16%). Если влажность будет Выше, машинка может запрессовать табак в гильзу, и она будет плохо тянуться. Вы можете выбрать и табак для ручной скрутки (RYO), в таком случае мы рекомендуем оставить кисет открытым на несколько часов и дать смеси подсохнуть, это сделает сигарету немного резче, но существенно упростит Вам задачу.

Хотя набивка гильзы довольно проста, потребуется немного практики и терпения, пока вы не начнёте получать отличные результаты. Мы рекомендуем попрактиковаться, экспериментируя с различным количеством табака. Если табака слишком много, сигарета будет слишком тугой, и не будет тянуться. Если вы положите недостаточное количество, смесь может просто выпасть из гильзы или же будет гореть слишком горячо и резко. Незадолго до того, как вы решите наполнить гильзу, аккуратно разомните табак, после этого сигарета будет тянуться гораздо лучше.

Гильзы какой марки лучше.

Как и всегда в жизни, вы получаете то, за что платите. Как правило, чем больше вы платите, тем лучше качество. Более дешёвые гильзы, будут иметь химические добавки, их изготавливают из бумаги более низкого качества и их легче повредить. Ваш выбор гильз, так же как и папиросной бумаги, окажет большое влияние на конечный результат. Не только на вкус и аромат сигареты, а так же и на Ваше здоровье.

При выборе, вы должны учитывать ещё один немаловажный фактор, гильзы с удлинённым фильтром 20 и 25 мм предназначены для набивки в специально приспособленных для этого набивочных машинках, как правило, это указывается на машинках при маркировке: «Universal», «Flax size» или «Long». Для начала, мы советуем подобрать для себя стандартные гильзы, с фильтром 15 мм и стандартную машинку на набивки.



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